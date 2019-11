Rond kerst deal over nieuwe AH in Holten

Eigenaar Wansink zat gistermorgen nog met de gemeente en de huurder om tafel om daar de laatste stand van zaken door te spreken. Eerder bereikte hij met Rijssen-Holten al een akkoord over een grondruil, waardoor er bij de nieuwe supermarkt voldoende parkeerplaatsen kunnen komen die ook goed aansluiten op de omliggende wegen in het centrum.

Huurder Holtenhave die de Albert Heijn in Holten runt, wil eerst nog wat meer duidelijkheid over de verbouwingswerkzaamheden. ,,Het is nog niet helemaal duidelijk hoe en in welke stappen dat gaat gebeuren”, zegt een woordvoerder. ,,Kan de winkel openblijven? Hoe lang staan er bouwhekken? Hoe goed blijven onze winkels toegankelijk? Dat soort vragen leven nog bij ons. Voor onze klanten is het natuurlijk ook belangrijk dat we open en bereikbaar blijven.”

Rotte kies

De inmiddels behoorlijk vervallen Albert Heijn is veel inwoners al jaren een doorn in het oog. Bewoners klagen al lang over deze ‘rotte kies’ in het hart van Holten. Vrachtwagens voor de bevoorrading rijden door de Dorpsstraat en zorgen daarbij voor gevaarlijke en onoverzichtelijke situaties en kapotgereden straten. De marktkooplui klagen dat de markt door de huidige situatie geen goede plek heeft en dorpelingen onderling discussiëren erover of ze nog wel bij de Albert Heijn moeten gaan winkelen.

Er liggen al sinds 2000 plannen om op de plek van de huidige supermarkt een nieuwe Albert Heijn en ook andere nieuwe winkelpanden neer te zetten. Het eerste plan was om een grotere supermarkt buiten het centrum neer te zetten, maar de gemeente wil het als ‘trekker’in het hartje van Holten houden. Een nieuwbouwplan met winkels, appartementen en een ondergrondse parkeergarage in 2008 is te duur.

Serieus plan

Een plan uit 2015, met uitbreiding van de supermarkt en verplaatsing van het laden en lossen én de hoofdingang naar de Kalfstermansweide, is het eerste plan dat een serieuze kans maakt. Coop-winkelier Leon Haanstra gaat in 2018 tot de Raad van State om dit plan tegen te houden. Hij vreest parkeerchaos en een verlies van klanten.