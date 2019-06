Rookverbod in stadion gaat ver voor Eagles-directeur: ‘Oppassen dat we supporters niet betuttelen’

Het algehele rookverbod is geen plan van de Deventer club zelf. Het nieuwe platform rookvrijestadions.nl, opgezet door de initiatiefnemers Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie, in samenwerking met alle 34 betaald voetbalclubs, de KNVB en de Alliantie Nederland Rookvrij (een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds), streeft naar volledig rookvrije stadions in het seizoen 2020/2021. ,,We moeten uitkijken dat we supporters niet betuttelen. Ik ben voor een gezonde omgeving. Maar als roker word ik buiten op terras al aangesproken. Dat vind ik wel ver gaan’’, zegt Van Dop.

Fatsoenlijke manier invoeren

Onlangs nog wilde Go Ahead roken in de Adelaarshorst niet radicaal verbieden. Maar de KNVB legt het rookverbod nu dwingend op aan alle eredivisie- en Keuken Kampioen Divisieclubs. In de Adelaarshorst is het rookverbod voor komend seizoen nog beperkt tot drie vakken. Verder mag overal in het stadion gerookt worden. Van Dop: ,,We moeten komend seizoen duidelijk maken dat het eraan zit te komen. Maar we gaan eerst kijken hoe het gaat met die drie vakken. Vervolgens uitkijken naar toekomst. Daarna kijken we hoe we het op een fatsoenlijke manier kunnen invoeren. Komt er een rookzone buiten het stadion? Dat zijn vragen die we moeten beantwoorden.’’