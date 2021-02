Roos (13) en Joep (10) uit Twello bouwen schaatsbaan in eigen achtertuin: ‘Begin het steeds meer te leren’

Mysterieu­ze ‘schuur­tjes­dief’ trekt door Deventer wijk De Worp: ‘Ik wilde kippendij­tjes klaarmaken en ze waren foetsie’

9 februari De politie zoekt al een tijdlang naar een mysterieuze dief die het heeft voorzien op spullen in (tuin)schuurtjes in de Deventer wijk De Worp. De politie ontving twee meldingen van diefstal en er werd meerdere malen een ‘verdacht persoon’ gesignaleerd in de volkswijk. ,,We hebben nog geen zicht op de dader’’, zegt wijkagent Edwin Nikamp.