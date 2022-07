Rosanne (33) runt de viskraam van haar ouders: ‘Ik ben benieuwd of het oude ambacht blijft bestaan’

indebuurtWanneer vriendjes vroeger wilden weten wat voor werk haar vader deed, schaamde ze zich voor het antwoord: ‘visverkoper’. Nu staat Rosanne ter Beek (33) zelf al jaren in viskraam die inmiddels dertig jaar bestaat en ze is trots op haar vak. “Ik probeer jongeren aan de haring te krijgen.”

Iedere ochtend staat de moeder van twee jonge kindjes om 4.50 op. Ze maakt de kar en de verse Spakenburgse vis(gerechten) klaar, zodat ze om een uur of 10 op een markt in de omgeving kan staan. Twee keer per week is dat in Colmschate, de plaats waar haar vader en opa vishandel Ter Beek hebben gestart. “Zij gingen nog echt venten met de vis. Mijn oma bakte de vis en zij gingen met een oude bus en een grote bel langs de deuren om de kabeljauw, makreel en haring te verkopen.”

‘De vis in’

De vader van Rosanne zette de handel door en al snel waren hij en haar moeder eigenaar van de twee viskramen van Vishandel ter Beek. Dat ze nu zelf in die ‘kar’ zou staan? Dan had ze nooit verwacht. “Ik wilde helemaal niet de vis in. Sterker nog, ik schaamde me stiekem als vriendjes vroegen wat voor werk mijn vader deed. Werkte mijn vader maar in de fabriek, dacht ik dan”, lacht ze.

Op haar zestiende begon ze daar anders over te denken. “Ik kon mijn draai op school niet echt vinden en het helpen in de viskraam leverde me wat op. Op mijn 21e ging ik ‘de vis in’. We hebben twee karren en mijn vader helpt nog steeds. Het is een hartstikke mooi vak.”

Eén grote familie

En dat komt niet alleen door het product dat ze verkoopt. “De markt voelt als één grote familie. Vaste klanten hoeven niet te zeggen wat ze willen, dat weten we al. Ik maak een dolletje met de ouderen en als iemand met een glimlach weer verdergaat, dan is mijn dag goed. Een mooie omzet is natuurlijk fijn, maar het is ook vooral de liefde voor de klanten die het werk zo mooi maakt.” Inmiddels heeft Rosanne een team van zeven om zich heen verzameld. “Ze zijn geweldig, ik ben heel trots op ze.”

Hoewel zij en haar kleine kinderen dol zijn op vis, ziet ze dat dat lang niet bij iedereen het geval is. “Mensen houden steeds meer van gemak. Zo is vis in de vorm van een ovenschotel die ze alleen nog maar hoeven op te warmen steeds populairder, net als vissalades. Graatjes? Die zien ze liever niet.”

Niet happig op haring

Ook zijn ze niet meer zo happig op haring, ziet Rosanne. “Met name jongeren onder de twintig eten vrijwel geen haring meer. Het lijkt alsof het niet meer wordt doorgegeven door ouders. Het idee van eten van een rauw product staat ze tegen, terwijl de Hollandse Nieuwe is gegaard in pekel.” Zonde, vindt ze. “Want haring is juist zo’n gezond top product. Als je het hebt over fitfood, dan hoort haring daar zeker bij.”

Zelf doet ze haar best om de haring in de schijnwerpers te krijgen. “Door klanten te laten proeven en door het te promoten via social media, maar mensen blijven het spannend vinden. Als dit de tendens is, vraag ik me af hoe lang het echte oude ambacht nog blijft bestaan.”

Voor altijd ‘viswief’

Zelf is ze nog lang niet uitgekeken op haar functie als ‘viswief’. “Het is doorpakken en ik maak lange dagen, maar ik ben er trots op en blijf het zeker doen. Misschien niet met twee karren, maar dat ik ‘in de vis’ blijf is zeker.

