Roto Smeets Deventer maakt geen doorstart: medewerkers van drukkerij staan op straat

Roto Smeets maakt geen doorstart. Er is geen overnamekandidaat gevonden voor de grote diepdrukkerij aan de Hunneperkade in Deventer. De bijna vierhonderd medewerkers moeten op zoek naar een andere baan. De curator is vanmiddag op het bedrijf in Deventer aanwezig om dat te vertellen aan de medewerkers. Dat blijkt uit een meerdere berichten op Facebook en uit een mailuitnodiging die de medewerkers aan het begin van deze middag ontvangen hebben.

Inmiddels komen verdrietige en verslagen medewerkers de poorten van het bedrijf uit en bevestigen dat ze geen baan meer hebben. Seçkin Erdem heeft 34 jaar bij Roto gewerkt. ,,Het wordt moeilijk om iets anders te vinden", vreest hij. De drukkers en andere medewerkers leefden al een paar weken tussen hoop en vrees: halverwege vorige maand werd faillissement uitgesproken. Sindsdien bleef het angstvallig stil: de curator probeerde naarstig een doorstart mogelijk te maken en was in gesprek met verschillende overnamekandidaten. De medewerkers gingen door met hun werkzaamheden zonder dat ze salaris ontvingen.

Eerder werd al bekend dat de drukkerij in Weert eind deze maand moet sluiten. De drukkerij in Doetinchem maakt wel een doorstart. Er werd al langer gevreesd voor de vestiging in Deventer. Hier worden de grote publieksbladen gedrukt, zoals de VI, Donald Duck en Libelle. De diepdrukmachine maakt grote oplages mogelijk, maar is tegelijkertijd duur in vervangingskosten en de oplages dalen. Een leek ziet het verschil in druk niet. De kosten voor andere drukmethodes zijn echter lager als de oplages minder hoog zijn.

Donald Duck

Donald Duck rolt sinds 1952 van de pers. De Margriet al vanaf 1938. Iedereen in de stad kent wel iemand die bij Roto werkt. Het bedrijf kwam in 1931 vanuit Leiden naar Deventer. Toen nog als N.V. Nederlandsche Diepdruk Inrichting. De eigenaar was op zoek naar een gemeente die een groot industrieel bedrijf wilde huisvesten. Deventer was er blij mee. Er kon gebouwd worden voordat de vergunningen rond waren.

De drukkershuisjes verdwenen in de jaren tachtig, toen het bedrijf meer ruimte nodig had. Oude eigenaar VNU verkocht het bedrijf in 1993, waarna het in 1997 Roto Smeets Deventer ging heten. Het Deventer bedrijf had het verschillend keren moeilijk in de verschillende decennia, maar leek in 2017 eindelijk er een beetje bovenop te zijn. Toen werden bedrijfsactiviteiten vanuit de gesloten vestiging in Etten-Leur over naar Deventer.

Het betekende een toename van het productievolume en een uitbreiding van de werkgelegenheid met (ruim) tien voltijdbanen. Door de verregaande clustering verwachtte het bedrijf een steviger fundament te leggen. Een nieuwe pers moest voor toename in productievolume zorgen van 130 kiloton naar 143 kiloton per jaar. En de nieuwe pers kon ook beter flyers en reclamemateriaal aan, waar de andere persen vooral voor de tijdschriften zijn. In 2017 kwam het bedrijf in handen van Circle Media, dat het hoofdkantoor in Amstelveen heeft.