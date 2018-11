Rotonde moet eind maken aan bijna-ongelukken op Wezenland in Deventer

Er komt een rotonde als verbinding tussen nieuwbouwwijk Steenbrugge, Wezenland en Keizer Karellaan. De rotonde vervangt de huidige kruising, die als onveilig wordt ervaren en waar meer verkeer gebruik van maakt als Steenbrugge verder bewoond raakt.

jongetje

Met de rotonde moet de verkeersveiligheid voor de nabijgelegen scholen en kinderopvang van Kei13 toenemen. De scholen klaagden in deze krant al eerder over auto’s die met hoge snelheid over het Wezenland rijden, (bijna-)ongevallen en onoverzichtelijke situaties met overstekende kinderen en ouders. Er is zeker een geval bekend van een jongetje, dat in maart werd aangereden.

Verbetering

,,Een rotonde is een verbetering’’, aldus Rogier Stappers, directeur van basisschool De Flint. Helemaal tevreden zijn de scholen nog niet. De parkeerplaats voor de scholen, die direct aan het Wezenland grenst, is onoverzichtelijk en bij drukte krapjes, schetst Stappers. ,,De gemeente wil aanpassingen doen, we zijn daar nog over in gesprek.’’

Metamorfose

De aanleg van de rotonde, waar de gemeente gisteren mee naar buiten kwam, maakt onderdeel uit van een complete metamorfose van de Keizer Karellaan en Wezenland. Het wegprofiel wordt smaller en er komen plateaus in de strijd tegen hardrijders. Direct langs ventweg komen rode fietsstroken. Dat asfalt vervangt de huidige, vrijliggende stoeptegelfietspaden. De ventwegen blijven aanwezig.

Alleen het wegdeel voor de scholen blijft ongewijzigd. De gemeente laat dat ongemoeid omdat het nog maar in 2011 is aangelegd, met een versmald profiel en plateaus. Stappers: ,,Dat verbaast me wel, omdat het afwijkt van wat verderop komt. Van die nieuwe delen zegt de gemeente dat het optimaal veilig is. Dan zou ik het helemaal doortrekken.’’

Brug