Rotterdamse toerist redt hond uit buitengracht in Deventer: ‘Tot op m’n knieën in de drek’

Inge en Ingmar parkeerden hun auto in de wijk Knutteldorp om vandaaruit een dagje Deventer te gaan doen, toen ze bij hun auto door iemand werden aangesproken. Deze jongeman vroeg het stel of de hond die in het water lag, van hen was. Dat was niet het geval, maar ze gingen wel even mee om te kijken wat er aan de hand was.