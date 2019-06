Routegebonden vervoer Deventer naar Willemsen de Koning en TCR

Opnieuw eend dood na mishande­ling op Deventer Vogelei­land; wethouder kijkt naar extra toezicht

6:16 Amper uit het ei gekropen of zes eendenkuikens op het Vogeleiland moeten het al op eigen kracht zien te rooien. Een vrijwilliger van het Vogeleiland trof moedereend woensdag zwaargewond aan. Het dier had een gebroken nek en bezweek even later aan de verwondingen. Het is de tweede keer binnen binnen twee maanden dat tamme eenden op het Vogeleiland dusdanig zijn toegetakeld dat ze het niet overleefden.