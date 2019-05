Rouwen om verdwenen parkeerplaats op Deventer Grote Kerkhof?

Geen 'Utrecht­se taferelen’ tijdens Zutphense Hanzeloop, belooft wedstrijd­lei­der Jan Rood

15:00 De Utrecht Marathon ontaardde afgelopen zondag in totale chaos. Circa 2.000 deelnemers aan de kwart marathon werden de verkeerde kant op gestuurd en belandden op het parcours van de halve marathon. Ze legden daardoor niet 10 kilometer en een beetje af, maar 14 kilometer. Morgen rennen in Zutphen een dikke 1.000 deelnemers de 50e Hanzeloop (afstanden: 5 en 10 kilometer). Kan het in de Hanzestad ook uitdraaien op een puinhoop? ,,Nee’’, belooft Bathmenaar Jan Rood, wedstrijdleider namens Hanzesport én parcoursmaker van de Hanzeloop.