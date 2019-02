Roy uit Deventer overleefde het ‘Schegdrama’ en legt 23 jaar later de puzzelstukjes van het busongeluk op hun plek

Roy is op zoek naar alle informatie die er te vinden is over de inktzwarte dag. Interviewde inmiddels het crisishoofd van de politie, mensen van de Scheg, toenmalig burgemeester Van Lidth de Jeude. ,,Er is een anonieme getuigenis bij mij in de brievenbus gegooid, van hoe de herdenking was. Mensen blijken nog heel veel te weten. Blijkbaar is nu de tijd. Voor mij is het een deel van het proces om mijn leven te beschrijven. Ik heb het Schegdrama een plekje kunnen geven.” Tegelijkertijd zal hij altijd met de gevolgen moeten blijven leven: het is een wonder dat de 66-jarige er nog is en eigenlijk had hij zijn leven in een rolstoel moeten slijten.