Roze eenhoornknuffel moet winkeldief in Deventer verraden

Griekse furie in de ‘Ai­sel-der­by’; Kostas Lamprou (PEC) en Giannis Botos (GA Eagles) zijn er klaar voor

17 september In het Griekse voetbal lijkt weinig te gek. Daarbij vergeleken is de IJsselderby slechts een rimpeling in de Nederlandse voetbalvijver. Met de 20-jarige Giannis Botos (Go Ahead Eagles) en de 29-jarige Kostas Lamprou (PEC Zwolle) staat de Griekse furie zondag ook in De Adelaarshorst op het veld. Over passie, temperament en molotovcocktails.