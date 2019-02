Ruim 2,1 miljoen kilo vuurwerk opgeslagen in gemeente Voorst

Kleine overtredingen

Vuurwerk in de gemeente Voorst ligt opgeslagen op de locaties: Engelenburgstraat 31 in Twello (permanente opslag); Rijksstraatweg 80 in Voorst (tijdelijke opslag); Stellingmolenweg 12 in Voorst (tijdelijke opslag); H.W. Iordensweg 79 in Twello (tijdelijke opslag); Broekstraat 35 in Klarenbeek (tijdelijke opslag); Wijkseweg 7 in Terwolde (tijdelijke opslag); Terwoldseweg 9 in Twello (permanente opslag); Domineestraat 18 in Twello (tijdelijke opslag) en Wilpsedijk 14 in Wilp (tijdelijke opslag).