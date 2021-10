Ruim 2900 handtekeningen tegen schrappen bus tussen Borculo en Deventer: ‘Echt onbegrijpelijk dit’

video Celstraf voor man die vuurwerk­bom in Deventer aanstak, andere verdachten vrijuit: ‘Ik ben verbijs­terd’

14 oktober Alleen de man die de vuurwerkbom tijdens nieuwjaarnacht in de Havezatelaan in Deventer daadwerkelijk aanstak, wordt gestraft. Burak K. (33) is vandaag veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Zwagers Roberto R. (33) en Ayoub M. (33) zijn vrijgesproken. Een buurtbewoner is verbijsterd: ,,Onvoorstelbaar dat Roberto met leugens kan wegkomen.’’