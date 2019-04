Ruim 3100 kinderen op bezoek bij Deventer sportclubs tijdens Koningsspelen

Vrijdag 12 april zijn weer de jaarlijkse Koningsspelen, op de laatste vrijdag voor de vakantie. Deventer biedt daarvoor een gemeentebreed programma aan voor de hoogste klassen van het basisonderwijs. ,,Waar we tot nu toe bijna alles rond de Scheg hielden, kiezen we er nu voor om op locaties te sporten’’, zegt Tim van Beek van het Sportbedrijf Deventer. Verenigingen deden altijd al mee, maar kwamen naar de Scheg toe. ,,Nu gaan we de wijken in. Bijvoorbeeld bij Sportpark Keizersland en rondom Helios zijn allerlei dingen te doen. Niet alleen voetbal, maar ook rugby bij de Pickwick Players en atletiek bij Daventria.”

Ook is het mogelijk padel te gaan spelen in combinatie met skaten en bounce in het Havenkwartier. ,,Dan zou je denken dat dat het meest populair is, maar scholen kiezen heel snel voor bijvoorbeeld de Reddingsbrigade in het Borgelerbad, en ook de sporten bij Helios: beachsoccer en -volleybal, voetbal, bootcamp en boksen zaten zo vol. Scholen mochten zelf hun voorkeur aangeven’’, zegt Van Beek.