Ruiming V1-vliegtuigbom in Wilp: ‘Waar laten we dan de paarden?’

Video Merel brengt Etty brengt tot leven in laatste drie kwartier voordat de Joodse Deventerse afgevoerd wordt

14:06 Etty uit Deventer en Roosje uit Kleve, twee meiden die een leven wilden zoals ieder ander. Maar ze hadden de pech Joods te zijn in de Tweede Wereldoorlog. Of de twee elkaar ooit ontmoet hebben is de vraag. Het Deventer Theaterschip en het Zwolse theater De Makkers brengen de meiden in ieder geval samen in een indringende dialoog: de laatste drie kwartier voordat de trein afreist naar Auschwitz.