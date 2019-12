Ruiten eruit, schrik erin: 25-jarige man vast na meerdere inbraken in Deventer winkels

Muziekfans komen voor lp’s en singles speciaal naar Deventer

12:30 Voor een lp moet je in Deventer zijn. De stad telt liefst vier platenzaken die hoofdzakelijk muziek op vinyl aanbieden. Best veel voor een middelgrote stad. Waarom is er in Deventer een goede voedingsbodem voor de handel in de ‘moeder’ aller geluidsdragers?