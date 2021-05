Run op seizoenkaarten Go Ahead Eagles na promotie naar eredivisie

Wel of niet naar de Brink voor Go Ahead Eagles? ‘Je zoekt toch steun bij elkaar’

11 mei De kroegen en winkels in Deventer zijn dicht als Go Ahead Eagles morgenavond zijn belangrijke slotwedstrijd van de competitie speelt, maar het staat wel vast dat verschillende supporters naar de Brink zullen komen om via hun telefoon naar de wedstrijd bij Excelsior te kijken. ,,Goed beeld van de wedstrijd is niet belangrijk, supporters zoeken steun bij elkaar.”