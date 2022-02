Russen in deze regio schrikken van aanval op Oekraïne: ‘Dacht dat het spierballentaal was’

Politieke partijen Deventer in Etty Hillesum Centrum in debat over diversi­teit

Vertegenwoordigers van de politieke partijen in Deventer gaan maandagavond 7 maart in het Etty Hillesum Centrum in debat over diversiteit en inclusie. Dat doen ze in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart.

25 februari