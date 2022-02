Russen in deze regio schrikken van aanval op Oekraïne: ‘Ik blijf excuses maken’

Irina Tutert (40) uit Diepenveen is een Russisch-Nederlandse onderneemster met een eigen internationaal bedrijf op het gebied van export en marketing. Op haar telefoon las ze donderdagochtend voor het eerst over de Russische aanval op Oekraïne. ,,Ik dacht: dit kan toch niet waar zijn? Ik was helemaal in shock. Dit doet echt heel erg pijn. Ik kan het niet geloven.”

Haar familie woont in Smolensk, in het westen van Rusland. Zelf woont ze inmiddels alweer twintig jaar in Nederland. Ze had niet verwacht dat Rusland tot deze stap zou overgaan. ,,De geruchten gingen natuurlijk al een hele tijd: komt er wel of geen oorlog? Ik heb het altijd weggelachen en gezegd dat het allemaal onzin is. Ik ben echt geschrokken. Ik had dit absoluut niet verwacht.”