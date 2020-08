Ruud Kooij (67), raadslid en voormalig fractievoorzitter VVD-Liberaal 2000 Voorst, overleden

Brandstich­ter slaat twee keer toe in Diepenveen, maar wakkere buurman voorkomt vuurzee

20 augustus De politie in Deventer maakt jacht op een brandstichter die gisteravond op twee plekken toesloeg in Diepenveen. Beide brandjes konden in de kiem worden gesmoord, maar de dader stond wel in beeld van twee bewakingscamera's.