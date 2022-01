's Ochtends om tien uur al een kan bier op het terras in Deventer: ‘Ik was gelijk begonnen met een shotje’

videoDe eerste kan bier staat om kwart over tien al op tafel op het terras van café Persee op de Brink in Deventer. Vrienden Leon Dekker (23), Daan de Rijk (20) en Yason van der Vegt (19) proosten enthousiast. ,,Ik was vanochtend al gelijk begonnen met een shotje’’, lacht Leon. Dat het terras om 12 uur alweer dicht gaat, is geen domper. ,,Het is áctie, daar doen wij graag aan mee.’’