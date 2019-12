Saaie sokken? Dat hoeft niet meer: er zijn nu zelfs Deventer sokken in de maak

De sokkenwinkel waar je tegenaan loopt als je uit de Smidsgang de Smedenstraat in komt is net een uurtje open. Emelie en Wilmar hebben samen met vrienden twee dagen gebeuld om de winkel op Black Friday en de Shopping Night open te krijgen. ,,En dat is gelukt", kijkt Emelie trots om zich heen. Ze heeft net weer even een paar dozen gebracht. Vriendin Esmee zal de komende weken de winkel bemensen. ,,We krijgen echt duizenden soorten. Niet alleen in maten, in soorten bedoel ik echt.” Esmée vult aan: ,,Sinds we een uurtje open zijn heb ik al wel tien paar verkocht. En de grootste maten heb ik even niet meer zoveel: die heeft een meneer vanochtend bijna allemaal meegenomen. Maar dan heb ik het wel over maat 48 hè. En de sokken gaan vanaf 36. We krijgen ook nog kindersokken.”