Salland klaar voor koning en koningin, maar wat ze precies komen doen, wordt niet verklapt: ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt’

Hoogerslag is initiatiefnemer van de burgerbegroting in Heeten. Het bijzondere lokale project mag ze volgende week uitleggen aan de koning en koningin. Een verrassing? ,,We hadden te horen gekregen dat we 14 september vrij moesten houden, want er zou hoog bezoek komen. Ik dacht dat de Commissaris van de Koning langs zou komen, net als een paar jaar geleden. Maar toen hoorden we dat het om de koning en koningin ging. Toen dacht ik wel: oh, ok, wat een mooi compliment!’’