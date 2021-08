Salland-vlag komt eraan, maar wat is Salland eigenlijk? ‘Ze denken vaak dat ik uit Twente of de Achterhoek kom’

‘PR machine’ Salland Marketing probeert de trots van inwoners op de regio aan te wakkeren. Er komt hoogstwaarschijnlijk een Salland-vlag. Mede geïnspireerd door de Achterhoek, waar het dundoek niet aan te slepen is en de bekendheid van die regio is toegenomen. Gaat dat in Salland ook gebeuren of is de identiteit van de regio minder sterk dan bijvoorbeeld Twente of de Veluwe? Vier Sallandse prominenten geven hun oordeel. ,,Salland blijft toch een beetje een grensgeval.”