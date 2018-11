Salland Zorgverzekeringen en Deventer Ziekenhuis sluiten driejarig contract

De overeenkomst over de financiën betekent dat de weg open ligt om in gesprek te gaan over de organisatie van de zorg. Dit gaat onder meer met huisartsen in de directe omgeving plaatsvinden. Theo Engels, directeur ICT & Zorg Salland Zorgverzekeringen zegt dat de driejarige overeenkomst zekerheid biedt. „Met deze driejarige overeenkomst anticiperen we tijdig op actuele thema’s in de zorg, zoals de arbeidsmarktproblematiek en de juiste zorg op de juiste plek. Bovenal doen we dit om voor de inwoners van de regio Salland een goede en betaalbare toegang tot zorg te behouden.”