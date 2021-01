Sallanders gooien waardevolle plastic doppen massaal in containers

Definitief streep door ambitieus plan voor Ak­zo-ter­rein in Deventer: ‘Het was te mooi om waar te zijn’

25 januari Het hing al in de lucht: het ambitieuze plan voor chemische bedrijvigheid op het terrein van de vroegere Akzo, bij de entree tot Deventer, is definitief geflopt. Onduidelijk is wat er nu met S/Park, twintig voetbalvelden groot, gaat gebeuren. ,,Wij hebben hier nooit vertrouwen in gehad.”