Sallandse verpleeghuizen richten corona-afdelingen in als overloop voor het Deventer Ziekenhuis

Voorkom allerlei plekken met coronaverpleging

Het Regionaal Transferpunt speelt hierbij een belangrijke rol. De bestuurders van de regionale instellingen overleggen twee keer per week over de maatregelen. ,,We zijn op dit moment toegerust met alle middelen die we nodig hebben, maar we moeten wel voorsorteren op een nog grotere zorgvraag en krapte aan middelen’’, zegt Jackie van Beek, directeur van ’t Dijkhuis in Bathmen. ,,Dat is spannend en vraagt om goede samenwerking in de regionale zorgketen. Met het Regionaal Transferpunt hadden we die samenwerking al heel goed geregeld. Je merkt dat we nu heel snel met elkaar extra zorgcapaciteit kunnen regelen.”