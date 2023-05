Sandra uit Deventer wacht al zeventien jaar op plek voor woonwagen: ‘Nieuw uitsterfbeleid door strenge regels’

Slapen in de Bergkerk is niet voor iedereen weggelegd: ‘Eén man liep snel weg, het was te indrukwek­kend’

Elf mensen hebben de nacht van zaterdag op zondag doorgebracht in de Bergkerk in het centrum van Deventer. De overnachting is een onderdeel van de expositie van kunstenaar Sibyl Heijnen in diezelfde kerk. De expositie ‘Zien, horen, voelen: een zoektocht naar de ziel van de Bergkerk’ was voor de deelnemers een indrukwekkende belevenis.