Sanoma garandeert: Donald Duck, Libelle & Veronica Magazine ook na omvallen Roto Smeets Deventer gewoon op deurmat

'Gemeente Deventer, grijp kans op museale hotspot aan de Brink’

6:00 ,,Als je in een jaar bijna 3 miljoen bezoekers naar Deventer weet te halen, dan moet je hen wel iets te bieden hebben. Een Stedelijk Museum, met het Speelgoedmuseum als pijler in de voormalige bibliotheek, kan in combinatie met De Waag uitgroeien tot museale hotspot.” Dit zegt Arjen Lagerweij met het oog op de behandeling vanavond van de Cultuurvisie 2019-2014. Hij is eigenaar van het oude bibliotheekpand aan Brink 69/70.