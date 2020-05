Sara (12) bedankt de mensen van het ziekenhuis voor verpleging van haar vader met corona

Dit is op Hemel­vaarts­dag wél mogelijk: fietsen tussen de koeien door in Deventer

17:14 Voor dag en dauw opstaan om in een groep op Hemelvaartsdag lekker door velden te wandelen of aan fietstochten deel te nemen is er dit jaar niet bij. Maar dat betekent niet dat we aan huis gekluisterd zijn. Bij boerderij Mariahoeve Oxe in Deventer kun je tussen de koeien door fietsen.