Sardijnse wijn van Deventenaar Mario Lai wint prijzen van Italiaanse kenners

Honderden flessen van de lichting 2017 staan klaar in Lai's restaurant de Keizerskroon in Deventer. Het is de 2016 die nu bekroond is. ,,Zeldzamer ondertussen natuurlijk", zegt Lai terwijl hij op het punt staat nog even naar Sardinie af te reizen. Minstens een keer per maand, maar liever twee keer, reist hij naar de gronden waar zijn familie vandaan komen. Fysiek in de wijngaarden werkt de 66-jarige niet veel meer. ,,Ik ben de oudste van de neven", zegt hij lachend. De generatie na hem heeft de scepter overgenomen. Zijn neef Paolo draagt zorg over de druivenrassen monica, cannonau en muristellu. Maar Mario doet in de pr des te meer. Bedacht de manier om de oude wijnranken toch te behouden. ,,Je ziet dat de meesten verdwijnen: ze leveren te weinig druiven op. Een kilo per rank, dus ga uit van een fles wijn. Dat is weinig, maar de smaak is des te beter. Dus wij vinden het het waard.”