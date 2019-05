Saskia van Egmond verruilde voor even haar ‘arme’ leven in Epse voor dat van een luxe leven Portugal

Een prachtige bos bloemen pronkt op tafel. Aan de deur is net een groot postpakket met kleding bezorgd voor één van haar kinderen. Wasmiddelen worden bijna voor nop aangeboden en aan mannelijke belangstelling geen gebrek. Saskia van Egmond krijgt nog elke dag onvoorstelbaar veel reacties uit het hele land. Mensen die haar samen met dochter Zoë en zoon Tycho onlangs hebben gezien in het populaire televisieprogramma Steenrijk, Straatarm van SBS6. ,,Wildvreemde mensen die zelfs aan de deur komen om geld te geven. Of een dagje uit met de kinderen aanbieden. Het is onvoorstelbaar", vertelt ze thuis in haar kleine woning. ,,Heel lief maar ik neem dat geld niet aan. Dat vind ik een beetje te gek."

MS-patient

Saskia is MS-patiënt en volledig afgekeurd. De 40-jarige alleenstaande moeder moet rondkomen van een budget van 70 euro per week. Geen vetpot dus. Ze zit in hetzelfde schuitje als alle andere gezinnen die ze voorbij ziet komen in het televisieprogramma Steenrijk, Straatarm. Daarin verruilen de rijken der aarde hun leven met de armen, om de andere kant van de medaille mee te maken. De minder bedeelden mogen zich bedruipen met een riant weekbudget, dure auto's, sterrenrestaurants en een privéjacht. 'Dat wil ik ook wel', denkt Saskia wanneer ze naar het televisieprogramma kijkt. Even weg van de ellende. Niet te hoeven nadenken of een uitgave wel of niet kan. En vooral de kinderen een onbezorgde tijd gunnen.

De inwoonster van Epse stuurt meteen een bericht naar de programmamakers. ,,Een half jaar na mijn aanmelding werd ik gebeld. De volgende dag kwamen ze hier in Epse op bezoek voor meer informatie. Dat was afgelopen maart. En nog geen week later zaten we al in Portugal", vertelt ze met stralende ogen. ,,In het buitenland. Dat hadden we niet durven dromen, wel gehoopt. Toen we onder de slagboom van airport Eindhoven doorreden kon ik het pas echt geloven. De programmamakers vertellen namelijk helemaal niets. Wel dat je een paspoort mee moet nemen en een koffer met dikke en dunne kleding."

Budget

Aangekomen in Portugal komen ze terecht in een prachtig verblijf, waar de kinderen over een eigen slaapkamer mét badkamer en regendouche beschikken. Samen een kamer delen zoals in Epse is even verleden tijd. En dan blijkt het weekbudget ook nog eens 1700 euro. ,,Dat was heel raar. Je rekent meteen uit hoeveel keer dat je eigen weekbudget is. Makkelijk uitgeven was in het begin lastig. Ja we hebben het wel opgekregen", reageert Saskia lachend. ,,Aan sushi, een ochtend spa voor mezelf en een leren jasje voor mijn dochter. Dat laatste was de omslag om onbezorgd te gaan shoppen."