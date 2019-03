Saunagiganten veroveren Nederland vanuit de Veluwe

Met de overname van Fontana Bad Nieuweschans en de opening van Thermen Berendonck in het Gelderse Wijchen in mei bereikt Quality Welnessresorts de magische grens van één miljoen bezoekers per jaar. Op dit moment is dat nog een half miljoen, met bezoekers in Thermen Bussloo en Soesterberg. ,,Het verstevigt onze positie als landelijke speler’’, zegt directeur Fabian Dolman, die opereert vanuit Voorst en aan het einde van dit jaar zo'n duizend medewerkers heeft.

Overname

Het antwoord is aan dé saunagigant van het land: International Welness Resorts (IWR), dat kantoor houdt bij De Veluwse Bron in Emst en zo'n 1.800 mensen in dienst heeft. IWR beschikt in Nederland over acht wellnessbedrijven, waaronder De Veluwse Bron in Emst en De Zwaluwhoeve in Hierden en trekt daarmee 1,8 miljoen bezoekers per jaar. ,,We kijken continue naar wellnessresorts die we over willen nemen. Het is onze ambitie dit jaar nog een resort over te nemen’’, zegt woordvoerder Hester van den Bos.

Volledig scherm Het Sauna Theater in Soesterberg. Ook Thermen Bussloo krijgt zo'n theater. © Thermen Soesterberg

Eigenlijk kwam de overname van Fontana Bad Nieuweschans voor Quality Wellnessresorts niet op een prettig moment. ,,We hebben alle peilen gericht op Thermen Berendonck in Wijchen, die we in mei openen. Maar toen eigenaar Jos Keizer zijn aandelen wilde verkopen, konden we deze kans niet laten lopen. Het is een goedlopende organisatie.’’

20 miljoen

En zo is Groningen ook bezet op de landelijke saunakaart. Het moederbedrijf van Thermen Bussloo investeert 20 miljoen in Fontana Bad Nieuweschans. ,,We bouwen het helemaal om, met onder meer acht sauna’s en een hotel. Volledig in de stijl van ons bedrijf, toonaangevend zijn in innovatie en beleving’’, zegt Dolman, die zijn bedrijf niet wil vergelijken met IWR. ,,Ik vind het niet chique over anderen te praten. Maar ik weet waarin wij onderscheidend zijn ten opzichte van IWR: investeren in opleidingen voor onze mensen, hotels en bijvoorbeeld het Sauna Theater in Soesterberg, dat we ook in andere sauna's bouwen.’’