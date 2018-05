Saxion: datalek betrof achthonderd studenten

De gegevens waren twee dagen zichtbaar op een openbare website, aldus Saxion-woordvoerder Rob Admiraal. Er zijn maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.

Volgens Admiraal was Saxion zelf niet betrokken bij het lek. Dat zou zijn ontstaan in een keten tussen studieverenigingen van de hogeschool, de koepel daarvan en schoolboekenwebshop Studystore.nl uit Kampen. Bij de verwerking van bestellingen zijn de gegevens meegestuurd en is het onderweg misgegaan, melden school en Studystore.

Openbaar

Namens Studystore zegt woordvoerder Martin van Putten dat bij een van de studieverenigingen de informatie in de openbaarheid is gegooid. ,,Daar heeft iemand de gegevens op een openbare website gezet'', aldus Van Putten.

Volgens Van Putten hebben de gegevens twee dagen op de website pastebin gestaan. Daar kunnen mensen grote tekstbestanden delen en de site richt zich - afgaande op de beschrijving - ook op programmeurs voor het delen van (technische) webinformatie. Van Putten gaat er vanuit dat de informatie ‘per ongeluk’ erop is gezet.

Geattendeerd op het lek, dat afgelopen weekend net na het begin van de vakantie ontstond, heeft Studystore de site benaderd, die de gegevens heeft verwijderd, schetst Van Putten. Tevens is zoals gebruikelijk in dit soort zaken melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Herhaling

Om herhaling te voorkomen, werken Studystore en de studieverenigingen voortaaan alleen nog maar met nummers om de lijsten van bestellingen en studenten te verwerken. Van Putten: ,,De fout lag niet bij ons, maar door voortaan zo te werken, kan zoiets niet meer gebeuren. Wij hebben toen het datalek duidelijk werd zelf actie ondernomen, omdat vanwege de vakantie bij de studieverenigingen daar nu niemand is.''

Studystore, studieverenigingen en de koepel daarvan (KOSS) werken samen. Dat zorgt ervoor dat collectieve bestellingen en daarmee kortingen voor de student bij de aanschaf van boeken mogelijk zijn, aldus Van Putten. De constructie scheelt Studystore bovendien werk omdat de contacten en distributie aan de studenten via de koepel danwel studieverenigingen verloopt.

Rob Admiraal, woordvoerder van Saxion, bestrijdt berichtgeving dat het lek 5.100 studenten zou betreffen. ,,Het gaat om achthonderd studenten'', meldt Admiraal na navraag. Admiraal meldt dat Saxion als organisatie niet direct betrokken is bij het lek. ,,Maar het gaat wel om onze studenten en wij wilden natuurlijk ook weten wat er is gebeurd.''

Vakantie

Studystore brengt vandaag of morgen de betrokken studenten individueel op de hoogte. Saxion doet dat met algemene mededelingen via haar communicatiekanalen. De school kreeg (nog) geen signalen van studenten die ongerust zijn. Admiraal: ,,Maar het is nu vakantie. De gegevens hebben relatief kort ergens op een site gestaan en de gegevens zijn van vorig jaar. Maar zoiets blijft vervelend.''