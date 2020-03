Saxion Deventer en Apeldoorn vraag studenten in buitenland snel terug te keren, ook Windesheim doet oproep

CORONACRISIS PEC Zwolle niet tegen koploper Ajax en GA Eagles niet tegen hekkenslui­ter; trainingen eveneens op de tocht

20:20 Door de competitieduels van PEC Zwolle en Go Ahead Eagles die in eerste week van april zouden plaatsvinden, is vanwege de nieuwe maatregelen in de coronacrisis ook een streep gegaan. Of eerste- en eerstedivisionist uit de regio de komende weken nog zullen trainen, valt te bezien.