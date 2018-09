Saxion Deventer organiseert openbaar evenement over Aramese genocide

Hogeschool Saxion in Deventer organiseert een evenement over de Aramese genocide. Op het evenement spreken hoofddocenten van Saxion en Saxion-studente Shayno Numansen over de genocide, waarover de studente een documentaire heeft gemaakt.

Het evenement, dat morgen plaatsvindt, komt voort uit de ophef die ontstond rondom het niet openbaar publiceren van een interview met Saxion-studente Shayno Numansen door Sax, het onafhankelijke blad destijds van Saxion. In dat interview vertelde Shayno over haar documentaire over haar familie die voor een groot deel vermoord is tijdens de genocide in 1915.

Het artikel werd echter alleen intern gepubliceerd. De studente beschuldigde Saxion vervolgens van censuur, omdat het verhaal dus niet volledig openbaar te lezen was. Dagblad Tubantia kreeg het artikel in handen en publiceerde het alsnog.

Evenement

In de maanden die daarop volgden, gingen Numansen en Saxion met elkaar in gesprek. Besloten werd samen een evenement te organiseren over de Armeense genocide als minor voor iedereen, ook mensen buiten Saxion. Dat evenement staat morgenmiddag in Deventer gepland. Hier wordt onder meer de documentaire van Shayno getoond.

Veiligheid

Vanwege het omstreden onderwerp - de genocide is door bijna geen enkele staat of volksvertegenwoordiging officieel erkend - zijn er door Saxion veiligheidsmaatregelen genomen. ,,Zoals bij elk ander evenement kijken we naar de veiligheid. Dat hebben we vorig jaar gedaan toen Prins Constantijn bij ons was en doen we bij dit evenement ook'', zegt Alex van Zijl.

Van Zijl wil niet inhoudelijk ingaan op welke maatregelen er exact worden genomen, juist vanwege de veiligheid. Bezoekers hoeven volgens hem verder geen rekening te houden met deze maatregelen.

Fractievoorzitter van DENK in Enschede Enes Sarıakçe heeft gezegd dat hij van de partij is. In de Tweede Kamer sprak DENK zich eerder dit jaar als enige uit tegen de erkenning van de Armeense genocide door Nederland. De overige fracties waren voor.

Het evenement over de Aramese genocide vindt op dinsdag 4 september van 16.00 tot 17.30 uur plaats in lokaal D0.07 van Saxion Deventer.