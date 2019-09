Saxion gaat samenwerking aan met Arizona State University

Eis 2,5 jaar cel voor gewelddadi­ge beroving in Deventer

16:57 Tegen twee mannen uit Zwolle en Deventer is donderdag 30 maanden cel geëist voor een gewelddadige beroving in Deventer. Het slachtoffer zou zijn bedreigd met een pistool, in elkaar geslagen en werd bloedend op sokken lopend op straat aangetroffen.