Saxion herdenkt omgekomen studenten met lichtbundel tot in de hemel

Stille plek

Het monument, eender in zowel Deventer als in Enschede, is een ontwerp van roestvrij en oxiderend staal. Het staal krult om elkaar de hemel in. Er tussendoor een sterke lichtbundel die in alle kleuren kan schijnen. De monumentjes staan op een rustige openbare plek naast de scholen. Iedereen kan er even verscholen zitten. Als het donker is, schijnt de lichtbundel tot diep in de hemel.

Studenten

,,Het doel was een monument te maken dat voorbij gaat aan welke cultuur of geloof dan ook'', zegt Boerrigter. ,, Iedereen die even stil wil staan is welkom. Al heel snel was licht de verbindende factor. Elke cultuur wil graag naar het licht kijken. Het is fijn dat er nu een plek is waar je stil kunt staan. Studenten leven in het nu. Maar het is goed om te beseffen dat het leven vergankelijk is.''

,,Ik had toen Marleen er niet meer was heel graag een plek gehad om naar toe te kunnen gaan. Het idee is altijd in mijn achterhoofd blijven hangen. Mooi dat ik nu als docent erbij betrokken kan zijn. Dat het monument er nu is, is fijn. Het is ook bijzonder hier te zijn. Nu is het fysieke monument er en kunnen we verder ontwerpen. Uiteindelijk willen we er graag ook een digitaal monument van maken. Wat zou mooier zijn dan wanneer je met argumented reality een verhaal kunt vertellen terwijl je bij het monument bent. Je richt je telefoon op het monument en je kunt laten zien wat je wilt. Maar dat is de toekomst.''