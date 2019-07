Saxion in Deventer tijdelijk ontruimd na rook uit laboratorium; toets afgebroken

Kunstwerk leerlingen Wilpse school te zien in het Rijksmuse­um

13:33 Zes leerlingen van de voortgezet speciaal onderwijs-klas van de Daniël de Brouwerschool in Wilp zijn met recht trots. Hun schilderij is van 15 juli tot 15 september te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam. De klas deed onder leiding van juf Ammy Holmersma mee aan de wedstrijd ‘Lang Leve Rembrandt’ van het museum.