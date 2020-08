Saxion-intro: geen bier in de stad, maar pubquiz aan de keukentafel

Nienke is speciaal uit Almelo naar Heino gekomen. De twee 19-jarigen kennen elkaar toevallig via hun ouders. ,,Anders zit je helemaal alleen. Dat is toch vreselijk’’, vinden ze. ,,Donderdag hebben we een eindfeest, met dj’s en muziek. Via een livestream. Zit je daar met je biertje in je eigen huis.”