Saxion steunt stichting die daklozen helpt met water- en winddichte jassen

Deventers nieuwe wethouder Rob de Geest alom geprezen om dossierken­nis en inzicht

Rob de Geest (41, PvdA) is woensdag geïnstalleerd als wethouder in Deventer na een aanloop van veertien jaar in de gemeenteraad. De Deventenaar lost zijn veelbesproken partijgenoot Jan Jaap Kolkman af. Waar de gemeenteraad Kolkman in juni met flink wat tegenstemmen herkoos als wethouder, werd De Geest unaniem gekozen. Een profiel.