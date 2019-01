Saxion-studenten slaan slag tegen ALS op Scheg

‘Een verschrikkelijke ziekte, die helaas nog steeds niet te behandelen is. Er is echt meer geld nodig voor onderzoek ’. Treffend vat Holtenaar Jarno Dijkstra de strijd tegen zenuw/spierziekte ALS samen. Met zeven andere studenten van hogeschool Saxion in Deventer komt de Holtenaar in actie en houdt op 8 februari in De Scheg Schaats voor ALS.

Hoe zijn jullie op het initiatief gekomen?

,,In mijn omgeving ken ik iemand met de ziekte van ALS, een goede vriendin van m’n ouders. Dan zie je met eigen ogen hoe genadeloos ALS is en hoe snel de ziekte gaat. Patiënten komen al heel gauw in een rolstoel terecht, de ziekte is slopend. Helaas is er nog steeds geen behandeling. Voor onze opleiding Sportmarketing moeten wij een evenement organiseren en daar komt nu een en ander in samen. ’’

Jullie gaan met Schaats voor ALS helpen daar meer geld voor in te zamelen?

,,Dat doen natuurlijk vooral de schaatsers die deelnemen. Je kunt je laten sponsoren per rondje. Gezien de aanmeldingen en sponsorbedragen verwachten we minimaal op 3500 euro uit te komen.’’

Acht studenten uit Deventer, Wilp, Lettele, Holten en Bathmen die ijsbaan De Scheg op vrijdagavond tot hun beschikking krijgen. Hoe krijg je dat voor elkaar?

,,Nou, een van ons heeft gewoon gebeld met De Scheg. We kenden daar niemand, maar exploitant Deventer Sportbedrijf wilde meteen praten en meedenken. De ijsbaan afhuren is voor ons niet doen. De ijsbaan verlaagt de entreeprijs op deze avond van 7 euro 50 naar 2,85. Dat kost De Scheg best geld. Super dat ze dit doen. Het tarief maakt de drempel heel laag om te komen schaatsen. Via onze site kun je ook als je niet aanwezig kunt zijn doneren. Bezoekers die niet per se voor de avond komen, kunnen ook een bijdrage geven of spontaan rondjes rijden voor het goede doel.’’

Is het leerzaam, zo’n praktijkklus?

,,Enorm. Eigenlijk loopt alles heel goed. Stichting ALS Nederland was direct enthousiast. Een goed doel koppelen aan een evenement werkte voor ons motiverend en je krijgt veel mensen mee. Een dweilorkest uit Eefde, Concordia - ik had er nog nooit van gehoord - meldde zich spontaan om muziek te maken. We verlichten de ijsbaan sfeervol met fakkels en we vragen elke deelnemer met een lampje te schaatsen. De ziekte is vreselijk, maar we maken er samen een mooie avond van om er iets aan te doen.’’