Saxion-studenten vol vragen: ‘kan ik nog wel op tijd afstuderen?’

Het oogt uitgestorven in de gangen van Hogeschool Saxion in Deventer. Waar studenten en docenten zich rond lunchtijd normaliter verdringen in de kantine en Albert Heijn To Go, is daar deze vrijdag bijna niemand te vinden. ,,Het is nu nog rustiger dan in vakanties’’, zegt student toegepaste psychologie Zoë Schuijt. Ze staat met een studiegenootje even buiten te roken. Op de parkeerplaats zijn veel lege plekken.