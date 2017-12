Saxion-topman benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau

Saxion-voorzitter Wim Boomkamp is vanmiddag bij zijn afscheid van de hogeschool benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Boomkamp is degene die Saxion in de laatste tien jaar gebracht heeft tot nu: totaal 26.800 studenten. Het hoogste aantal ooit.

De voorzitter is 65 en een half. Hij is tien jaar voorzitter. ,,Je kunt beter stoppen op het hoogtepunt.'' Het gaat beter dan ooit met de hogeschool in Deventer, Apeldoorn en Enschede. De studenten loven de school. De kwaliteit is op orde. Groei is niet het doel. Wel innoveren, onderzoek doen. Relevant zijn voor de regio waarin de school zetelt.

Klokkenluider

Hoe anders was dat aan het begin van deze eeuw. De hbo-fraude kwam aan het licht. Speelde op zeven hbo's, maar de klokkenluider was een Deventer docent. ,,Dat deed pijn. We kelderden van 6000 studenten naar 4000 in Deventer. Het was een heftige tijd, maar ook goed. Alles wat niet deugde kwam aan het licht. En we hebben alles meteen naar buiten gebracht. Het was de begintijd van internet. Andere scholen verklaarden ons voor gek. Maar het was heel zuiverend. Aan de naam IJselland in Deventer kleefde teveel negativiteit, daardoor werd het alleen Saxion. Gelukkig heeft Saxion tegenwoordige een hele goede naam.''

,,Ik verwacht straks echt nog een uur of vijfendertig in de week te werken. Ik houd al langer toezicht bij een woningbouwcorporatie in Almelo. Ik word voorzitter van de raad van toezicht van Dimence.'' Voor het onderwijs is hij niet verloren. ,,Ik neem zitting in een landelijk orgaan dat ontwikkelingssamenwerking in het hoger onderwijs bevordert.''

Sollicitatie

Boomkamp werkte lang geleden in het speciaal onderwijs en revalidatiecentrum Roessingh. Solliciteerde ooit als docent op het hbo in Deventer. ,,Ik werd niet eens uitgenodigd'', bekent hij. Uiteindelijk ging hij aan de slag op de Heao in Enschede, groeide door tot academiedirecteur van de AMA en was de laatste tien jaar voorzitter.

Fusie