Saxion wil LHBTI’er met open armen ontvangen

Workplace Pride streeft naar een inclusieve samenleving, waar LHBTI zichzelf kunnen zijn, worden gewaardeerd en door hun bijdrage ook de weg wijzen aan anderen. Tijdens de feestelijke bijeenkomst wordt ook het nieuw onderkomen van de studentenvereniging Exaltio, de LHBTI jongerenvereniging van Enschede, in het Saxion gebouw geopend. Ook in Deventer krijgt de vereniging plek, als het daar van de grond komt.

,,Saxion wil een afspiegeling van de samenleving zijn, dus diversiteit en inclusie zijn primaire aandachtsgebieden voor ons en mij persoonlijk‘’, zegt Mulder. ,,Het is belangrijk om te laten weten dat iedereen met open armen ontvangen wordt. Dat klinkt soms wat overbodig, maar ik heb in mijn eerdere werk bij de TU Delft gemerkt dat mensen uit de LHBTI-gemeenschap het heel erg waarderen als je je juist wel uitspreekt. Ook voor onze studenten is het belangrijk. Niet alleen de Nederlandse, ook de buitenlandse. Er zijn natuurlijk best nog veel landen waar het moeilijk is uit te komen voor je geaardheid. Saxion gaat onderzoeken hoe ze haar buitenlandse LHBTI studenten kan helpen om hun ervaringen in Nederland een plaats te geven wanneer ze terug zijn in hun land van herkomst.‘’

Roze in Blauw

Op dezelfde dag pleiten de gemeenteraadsfracties van PvdA en D66 voor de komst van ‘Roze in Blauw teams’ van de politie in Deventer. Er is wel een specifiek politieteam dat aandacht heeft voor specifiek discriminatie of geweld tegen de LHBTI-gemeenschap, maar die valt onder het heel grote Politie Oost-district. Een van de belangrijkste speerpunten die de politie hierbij heeft geformuleerd is de zichtbaarheid en bekendheid, melden de Deventer partijen. Uit gesprekken met diverse gerelateerde organisaties blijkt hen de werkelijkheid een stuk weerbarstiger. ,,De aanwezigheid van Roze in Blauw is niet of nauwelijks voelbaar in Deventer. Dat moet en kan beter”, heeft Rob Philip van COC Deventer hen laten weten.