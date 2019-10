Saxion wil meer buiten de eigen muren kijken

Timo Kos zal per 1 januari in dat orgaan stappen. ‘Met zijn komst kan Saxion zich nog beter verbinden op wat er extern speelt, in een aandachtsgebied van Twente tot en met Apeldoorn', beschrijft de onderwijsinstelling in een toelichting. Kos heeft volgens Saxion veel kennis en ervaring op het gebied van open en online onderwijs. In zijn nieuwe functie krijgt hij onderwijs en onderwijsondersteuning in zijn portefeuille en Deventer als aandachtsgebied.