Saxionstudenten op Sint Maarten veilig

De vier studenten op Sint Maarten doen facility management of de hotelschool in Deventer of Apeldoorn. Ze komen uit Baak, Arnhem, De Lutte en Leusden. Ze zijn door hun stagehotel in het hotel ondergebracht in het hotel gedurende de storm. ,,We onderhouden ook contact met de ouders natuurlijk en delen wat we weten. Saxion heeft vaker te maken met calamiteiten. Met 27.000 studenten, waarvan velen in het buitenland, kan er van alles gebeuren. Ons crisiscentrum weet wat er moet gebeuren.''