Schaafwonden tot geamputeerde pootjes: Steeds meer verminkte egels door grasmaaiers

Restaura­tie geholpen: de Waag in Deventer is na vijftien jaar niet verder scheef komen te staan

Deventenaren weten niet beter: rood en geel zijn de kleuren van Go Ahead Eagles, hun stad ligt aan de boorden van de IJssel en de Waag, het oudste waaggebouw in Nederland, staat scheef. Zo scheef zelfs, dat de gemeente ieder jaar nauwkeurig controleert of het beeldbepalende monument aan de Brink niet verder scheef komt te staan. Het goede nieuws: van dat laatste is geen sprake.