Schaapskudde met hulp van politie vlot de IJssel over bij Deventer

,,We steken met de kuddes wel zo'n drie keer per jaar de IJssel over", zegt schaapsherder Marianne Gaspersz, die twee kuddes in Deventer hoedt (van 250 en 125 schapen). ,,Maar normaal doen we dat zo vroeg mogelijk in het weekend. Dan is er weinig verkeer op de brug, maar nu kon dat niet op dat tijdstip. Ik vond dat wel spannend met meer verkeer, dus ik heb voor het eerst de hulp van de politie ingeroepen. Die bleek dat wel leuk te vinden om te doen en omdat al het verkeer werd tegengehouden konden we de hele weg gebruiken.''