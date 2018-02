Schaatser Krol Deventer sportman van het jaar

Maar hij was wel vereerd. Eefje Boons werd gekroond tot sportvrouw van het jaar: de atlete is regerend Nederlands Kampioene op de 100 meter horden. Milan Beumer is ook een held van de stad: de jonge Deventer voetballer (14 jaar) stapte vorig seizoen over van De Graafschap naar PSV. Basketballer Davey Hoogelander is uitgeroepen tot de beste sporter met een beperking. Verder waren er nog prijzen voor de Deventer Hockey Vereniging meisjes B1 (In de Buurt-publieksprijs), SV Helios (sportvereniging) en AV Daventria Dames (sportploeg van het jaar). De prijzen werden uitgereikt door Olympische sporters Pieter van den Hoogenband en Erben Wennemars.